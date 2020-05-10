ВС Венесуэлы сообщили о задержании еще трех участников попытки вторжения в страну

ГАВАНА, 10 мая. /ТАСС/. Армия Венесуэлы задержала еще трех пытавшихся проникнуть на территорию республики наемников. Об этом в воскресенье сообщил глава Стратегического оперативного командования Вооруженных сил Венесуэлы адмирал Ремихио Себальос Ичасо.

"Сегодня, 10 мая 2020 года, задержаны еще три террориста-наемника в городе Колония Товар [к западу от Каракаса]. Мы продолжаем поиски и мы победим!" - написал он в Twitter. Согласно данным властей, всего после попытки вторжения задержаны 37 наемников.

3 мая венесуэльские власти сообщили, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента страны Николаса Мадуро.

Среди задержанных были двое американских граждан. В эфире государственного телевидения президент Мадуро продемонстрировал их документы на имя Люка Александра Денмана и Айрана Берри. Первый из них рассказал на допросе, что вместе с сообщниками должен был взять под контроль аэропорт и доставить туда венесуэльского лидера, чтобы затем увезти его в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не имеет отношения к группе лиц, арестованных в Венесуэле, и что США не стали бы скрывать факт проведения операции против этой страны, если бы планировали ее.