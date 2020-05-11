Белорусская партия левых "Справедливый мир" отказалась от участия в выборах президента

МИНСК, 11 мая. /ТАСС/. Представители Белорусской партии левых "Справедливый мир" заявили о невозможности своего участия в президентской кампании в условиях пандемии коронавируса и призвали власти не проводить выборы до окончания эпидемии. Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на ее сайте .

"Президентские выборы, если это не профанация, предусматривают в первую очередь широкомасштабные массовые социальные контакты между людьми. В этой связи проведение в ближайшие три месяца избирательной кампании в Беларуси в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции ставит под угрозу здоровье и жизнь огромного количества людей", - отмечается в заявлении.

Белорусские левые призвали власти страны "одуматься, отменить принятое решение о проведении 9 августа 2020 года выборов президента Республики Беларусь и, в интересах сохранения жизни и здоровья людей, не проводить выборы до окончания эпидемии COVID-19". Партия "Справедливый мир" заявляет "о невозможности своего участия в объявленной президентской кампании", - говорится в заявлении.

Ранее ряд оппозиционных движений Белоруссии, планировавших выдвинуть единого кандидата на президентских выборах, также заявили о невозможности проведения выборов в условиях пандемии. "Мы, участники процедуры по выдвижению единого кандидата в президенты Республики Беларусь от демократических сил, заявляем, что объявление и проведение выборов в условиях разгара эпидемии коронавируса недопустимо и преступно. Признаем, что в условиях, которые сложились, невозможно реализовать все заложенные в праймериз процедуры и определить единого кандидата", - говорится в распространенном заявлении лидеров движения "За свободу", оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД), Объединенной гражданской партии, Белорусской социал-демократической партии (ГРАМАДА) и партии БНФ (Белорусский народный фронт).

Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа. Потенциальные кандидаты в президенты должны к 15 мая подать в Центризбирком документы на регистрацию своих инициативных групп по сбору подписей избирателей. Для выдвижения кандидатом на пост главы государства необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей.

По данным Минздрава, по состоянию на 10 мая число заразившихся коронавирусной инфекцией в Белоруссии составило 22 973 человека, за весь период распространения эпидемии на территории страны умер 131 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.