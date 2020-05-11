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Пандемия коронавируса нового типа

WSJ: США могут обвинить Китай в кибератаках на разработчиков вакцины от коронавируса

По данным издания, Федеральное бюро расследований США и американское министерство внутренней безопасности в течение нескольких дней могут выступить с соответствующим заявлением

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /ТАСС/. Администрация США может опубликовать предупреждение об угрозе кибератак в отношении американских ученых со стороны хакеров, якобы связанных с властями Китая. Об этом сообщила в понедельник электронная версия американской газеты The Wall Street Journal.

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По версии ее источников, Федеральное бюро расследований США и американское министерство внутренней безопасности в течение нескольких дней могут выступить с заявлением, согласно которому хакеры, якобы пользующиеся поддержкой властей Китая, пытаются похитить у американских специалистов сведения, касающиеся создания вакцины от коронавируса. В публикации констатируется, что окончательное решение пока не принято. Данный шаг может привести к "усилению напряженности в отношениях между США и Китаем", констатирует издание. Оно отмечает, что пока нет ясности относительно того, готова ли будет американская сторона привести в указанном заявлении какие-либо подтверждения указанных обвинений.

В материале приводится выдержка из заявления представителя МИД Китая. В нем подчеркивается, что Пекин выступает против проведения любых кибератак и принимает меры для их пресечения.

Администрация президента США Дональда Трампа ранее неоднократно выступала с утверждениями о причастности Китая к нарушению прав американских компаний на интеллектуальную собственность.

Трамп в начале этого месяца заявил, что американские специалисты рассчитывают создать вакцину от коронавируса до конца года. Как отметил хозяин Белого дома, нет полной уверенности в том, что сделать это удастся.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тыс. умерли.

Теги
СШАКитайПандемия коронавируса нового типа
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