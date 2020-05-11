Минобороны Эстонии призвало сохранить оборонные расходы в НАТО, несмотря на коронавирус

ТАЛЛИН, 11 мая. /ТАСС/. Министр обороны Эстонии Юри Луйк призвал сохранить расходы на оборону на прежнем уровне, несмотря на пандемию коронавируса. С таким заявлением он выступил в понедельник в ходе видеоконференции с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Германия оказала значительную поддержку союзникам в этом кризисе как через НАТО, так и через Европейский союз, и на двусторонней основе, и мы должны учитывать, что такая поддержка действительно очень важна для будущего, - приводит его слова пресс-служба министерства обороны Эстонии. - Решения о предоставлении помощи могут быть во время кризиса крайне непопулярными на внутригосударственном уровне, но союзники должны поддерживать друг друга даже в трудные времена, чтобы сохранить единство и солидарность".

Он также призвал НАТО сохранить "свою нынешнюю оборонительную и сдерживающую позицию", утверждая, что "РФ не сократила военную активность у границ" балтийской республики. Что именно имел в виду под этой активностью министр, не уточняется.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале призвал перестать культивировать фантом "российской угрозы" и перейти к налаживанию диалога по вопросам безопасности в Европе на основании "принципа равной неделимости безопасности", который зафиксирован в Хельсинкском Заключительном акте 1975 года, Парижской хартии для новой Европы 1990 года и декларации Астанинского саммита ОБСЕ 2010 года.