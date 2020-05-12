В Афганистане 10 человек погибли при взрыве на похоронах главы региональной полиции

ТАСС, 12 мая. Не менее 10 человек погибли в результате взрыва, произошедшего во вторник во время похорон главы полиции одного из округов в афганской провинции Нангархар. Об этом сообщил афганский телеканал Ariana News.

По поступающей информации, еще около 10 человек, участвовавших в похоронной процессии, получили ранения. Все пострадавшие доставлены в местный госпиталь.

По данным представителя администрации провинции Аталлы Хогьяни, при взрыве на похоронах офицера полиции, который умер минувшей ночью от сердечного приступа, "были убиты или ранены не менее 40 человек". Он, однако, не назвал точное число погибших в результате взрыва.

Как сообщили в местной полиции, взрыв был организован смертником, находившимся среди участников похоронной процессии - он подорвал закрепленное на нем взрывное устройство.

До сих пор ни одна из действующих в Афганистане экстремистских группировок не взяла ответственность за этот взрыв.

В новость были внесены изменения (11:31 мск) - добавлены подробности.