Главы МИД стран Балтии согласовали меморандум о свободном перемещении между государствами

РИГА, 12 мая. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран Балтии согласовали редакцию меморандума о свободном перемещении между Латвией, Литвой и Эстонией. Об этом во вторник сообщил глава латвийского внешнеполитического ведомства Эдгарс Ринкевичс.

"Еще одна встреча министров иностранных дел стран Балтии, согласовали последние детали и виртуально парафировали меморандум о пространстве свободного перемещения между странами Балтии. В пятницу в Риге его подпишем", - написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщает местное агентство LETA со ссылкой на пресс-секретаря МИД Латвии Яниса Бекериса, сейчас соглашение проходит этап технической подготовки и перевода, чтобы 15 мая премьер-министры стран Балтии могли подписать его на личной встрече в Риге. МИД планирует передать документ на согласование правительства Латвии 14 мая.

Премьер-министры Латвии, Литвы и Эстонии 6 мая договорились, что с 15 мая страны Балтии откроют внутренние границы для свободного передвижения жителей.

Первый случай заражения новым коронавирусом был зафиксирован в Латвии 2 марта. С тех пор подтверждено 950 случаев инфицирования, 18 человек умерли, 627 выздоровели. Правительство страны в середине марта объявило режим чрезвычайного положения до 14 апреля, а затем продлило его до 12 мая. Он предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вирусной инфекции, приостановку всех международных пассажирских перевозок воздушным, железнодорожным, морским и наземным транспортом.

Правительство Латвии 7 мая приняло решение о продлении режима ЧП до 9 июня, но с существенными послаблениями. Власти республики с 12 мая разрешили с соблюдением определенных условий собираться группами до 25 человек, работать торговым центрам по выходным и праздничным дням, проводить небольшие публичные, частные мероприятия и спортивные тренировки, а также обязали жителей в общественном транспорте носить защитные маски.