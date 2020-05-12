Генсек ООН продлил удаленную работу штаб-квартиры организации до конца июня

ООН, 12 мая. /ТАСС/. Сотрудники штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке продолжат работать из дома как минимум до 30 июня. Об этом заявил во вторник на видеобрифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генсек информировал сотрудников, что после консультаций с высшим руководством организации и ее медицинской службой он принял решение о продлении текущего режима удаленной работы до конца июня 2020 года, - сказал Дюжаррик. - Генеральный секретарь также сообщил, что сейчас прорабатывается план по постепенному и безопасному возвращению к работе в здании штаб-квартиры, когда это будет возможно".

В понедельник губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что частичное снятие санитарных ограничений, введенных из-за распространения нового коронавируса, начнется в трех из десяти районов штата с 15 мая.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 80 тыс. человек, в том числе около 26 тыс. - в штате Нью-Йорк.