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В Венесуэле задержаны еще двое подозреваемых в неудавшейся попытке вторжения в страну

Всего за эти действия были задержаны 47 человек

ТАСС, 12 мая. Еще два человека были задержаны в Венесуэле в рамках спецоперации по поимке предполагаемых диверсантов, участвовавших в попытке незаконного проникновения в страну в начале мая. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник в Twitter Боливарианской Национальной гвардии.

"Не ослабляем бдительность! Сегодня двое наемников были схвачены в районе <...> [города] Колония-Товар штата Арагуа (север страны - прим. ТАСС), оба - дезертиры. Мы не допустим осуществления никаких террористических планов, которые ставят своей целью дестабилизировать мирную жизнь и обагрить кровью нашу любимую родину!" - отмечено в сообщении. Там же были опубликованы фотографии задержанных, стоящих на коленях перед служащими Нацгвардии, а также их имена и фамилии.

Таким образом, согласно подсчетам венесуэльских СМИ, к настоящему моменту военные и представители правоохранительных органов Боливарианской Республики задержали уже 47 участников попытки незаконного вторжения в страну.

3 мая венесуэльские власти сообщили, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента страны Николаса Мадуро. Среди задержанных были двое американских граждан. В эфире государственного телевидения Мадуро продемонстрировал их документы на имя Люка Александра Денмана и Айрана Берри. Первый из них рассказал на допросе, что вместе с сообщниками должен был взять под контроль аэропорт и доставить туда венесуэльского лидера, чтобы затем увезти его в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не имеет отношения к группе лиц, арестованных в Венесуэле, и что США не стали бы скрывать факт проведения операции против этой страны, если бы планировали ее.

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Венесуэла
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