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Помпео призвал власти Афганистана и "Талибан" вместе найти виновных в нападениях

Ранее было совершено нападение на больницу в западной части Кабула и произошел взрыв во время похорон главы полиции одного из округов в провинции Нангархар
Госсекретарь США Майкл Помпео Leah Millis/Pool Photo via AP
Описание
Госсекретарь США Майкл Помпео
© Leah Millis/Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Власти Афганистана и радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) должны вместе найти и привлечь к ответственности виновных в организации двух терактов, совершенных во вторник в центральноазиатской республике. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

Он "самым решительным образом осудил два ужасных теракта в Афганистане": нападение на больницу в западной части Кабула и взрыв, прогремевший во время похорон главы полиции одного из округов в провинции Нангархар. "Во время священного месяца рамадан и в условиях угрозы COVID-19 (вызываемого новым коронавирусом заболевания - прим. ТАСС) эта двойная атака особенно ужасна. Мы отмечаем, что талибы отрицают свою причастность и осудили эти чудовищные нападения. "Талибан" и афганское правительство должны сотрудничать с целью привлечь виновных к ответственности", - считает шеф американской дипломатии.

"До тех пор пока не будет достигнуто устойчивое сокращение масштабов насилия и необходимый прогресс на пути к политическому урегулированию на основе переговоров, Афганистан будет оставаться уязвимым перед терроризмом, - считает руководитель внешнеполитического ведомства. - Афганский народ заслуживает будущего, свободного от террора, и нынешний мирный процесс продолжает предоставлять жителям Афганистана критически важную возможность объединиться и встать единым фронтом на борьбу с угрозой терроризма".

Во вторник мощный взрыв прогремел во время похорон начальника полиции одного из округов в афганской провинции Нангархар. Жертвами атаки смертника, подорвавшего спрятанную под одеждой бомбу, стали 26 человек, почти 70 получили ранения.

Практически одновременно с терактом в Нангархаре группа боевиков совершила вооруженное нападение на больницу в западной части Кабула. В результате этой вылазки по меньшей мере 13 человек, включая двух новорожденных детей, погибли, 15 афганцев пострадали. До сих пор ни одна из экстремистских группировок, орудующих в Афганистане, не взяла на себя ответственность за атаки в Нангархаре и Кабуле.

Теги
АфганистанСШАПомпео, Майкл (Майк)
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