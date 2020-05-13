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Бразилия уведомила Аргентину о начале экстрадиции преступника времен военной хунты

После экстрадиции Гонсало Санчес предстанет перед судом

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Бразилии уведомило Аргентину о начале процесса экстрадиции бывшего офицера ВМС Аргентины Гонсало Санчеса, обвиняемого в преступлениях против человечности в годы правления военной хунты. Об этом сообщил во вторник МИД Аргентины.

"12 мая МИД Бразилии уведомил наше посольство в Бразилиа, что уже считает возможным осуществить экстрадицию в Аргентину Гонсало Санчеса, скрывающегося от преследования по делу о преступлениях, совершенных в школе механиков ВМС", - говорится в заявлении.

Согласно заявлению МИД, сразу после экстрадиции Санчес предстанет перед судом. Как отметили в ведомстве, президент страны Альберто Фернандес лично следил за ситуацией с экстрадицией бывшего военного, который был задержан в Бразилии по запросу Аргентины в понедельник.

Санчеса, находившегося в розыске по линии Интерпола, считают одним из членов оперативной группы секретной тюрьмы, располагавшейся в школе механиков ВМС Аргентины в Буэнос-Айресе. В последние годы военной диктатуры здесь проводились пытки и казни противников режима, от тел которых впоследствии избавлялись, сбрасывая в океан с воздушных судов. Санчеса, в частности, подозревают в причастности к похищению и убийству аргентинского журналиста и писателя Родольфа Уолша.

Гонсалес бежал из Аргентины в 2005 году. В 2013 году он был впервые арестован на территории крупнейшей латиноамериканской республики по аргентинскому запросу об экстрадиции, но в 2016 по решению суда был помещен в Бразилии под домашний арест. В 2019 году Федеральный верховный суд - высшая судебная инстанция Бразилии - разрешил экстрадировать 69-летнего аргентинца на родину, после чего тот скрылся от правосудия. В январе 2020 года был выдан новый ордер на его арест.

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АргентинаБразилия
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