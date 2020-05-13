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Власти Колумбии начали расследование использования данных сервисом TikTok

Власти республики интересуются, как приложение собирает и использует данные несовершеннолетних пользователей

БОГОТА, 13 мая. /ТАСС/. Колумбийское управление промышленности и торговли начало расследование в отношении сервиса TikTok. Власти республики, в частности, заинтересовало, как приложение собирает и использует данные несовершеннолетних пользователей. Соответствующее заявление было опубликовано во вторник на сайте ведомства.

"Управление промышленности и торговли инициировало административное разбирательство с целью установить, соответствует ли TikTok Pte Ltd. правилам Колумбии о сборе и обработке персональных данных детей и подростков", - отмечается в заявлении.

Ведомство намерено выяснить, "внедрил ли TikTok Pte Ltd. принцип ответственности при обращении с данными граждан Колумбии".

Запущенная в середине 2018 года китайская социальная сеть TikTok, которая позволяет загружать короткие видео, в настоящее время стала одной из наиболее популярных, уступая лишь Facebook и Instagram. Число ее пользователей по всему миру превысило 500 млн человек.

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Колумбия
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