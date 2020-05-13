Нетаньяху: визит Помпео в Израиль во время пандемии показывает силу альянса государств

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая. /ТАСС/. Визит госсекретаря США Майкла Помпео в Израиль в среду во время пандемии коронавируса демонстрирует силу альянса США и еврейского государства, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе совместного выступления с главой американской дипломатии перед началом переговоров в Иерусалиме, которое транслировала правительственная пресс-служба Израиля.

"Мы глубоко ценим тот факт, что это ваша первая зарубежная поездка за несколько месяцев и это визит в Израиль на 6 часов. Это настоящий тест и показатель силы нашего альянса (между США и Израилем - прим. ТАСС), а также приверженности [президента США] Дональда Трампа Государству Израиль", - сказал Нетаньяху.