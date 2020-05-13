Нетаньяху намерен обсудить с Помпео коронавирус, Иран и продвижение мира

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 13 мая, что намерен обсудить с госсекретарем США Майклом Помпео в Иерусалиме борьбу с коронавирусом, противодействие агрессии Ирана в Сирии и регионе, а также продвижение мира с палестинцами в соответствии с планом президента Дональда Трампа.

"Первое - пандемия коронавируса, это вызов для всего мира, и мы хотим обсудить усиление нашего партнерства в борьбе с коронавирусом. Второе - еще одна чума в нашем регионе, и это агрессия и террор со стороны Ирана. Мы намерены обсудить, как мы можем продолжить наше партнерство по борьбе с иранской агрессией на Ближнем Востоке, в Сирии и везде. Третье - завтра (14 мая) мы приводим к присяге новое правительство Израиля, и это возможность продвижения мира и безопасности в соответствии с пониманием, достигнутым мной с президентом Трампом во время моего визита в Вашингтон в январе", - перечислил Нетаньяху в ходе совместного выступления с Помпео перед началом переговоров в Иерусалиме. Выступление транслировала правительственная пресс-служба Израиля.

В Израиле, также отметил премьер, "глубоко ценят тот факт", что визит Помпео в Израиль в среду стал его первой зарубежной поездкой во время пандемии. По мнению премьера, это является "показатель силы нашего альянса (между США и Израилем - прим. ТАСС), а также приверженности [президента США] Дональда Трампа Государству Израиль".