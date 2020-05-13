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Меркель заявила, что "серьезно относится" к расследованию кибератаки на Бундестаг

Ранее Генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в кибератаке

БЕРЛИН, 13 мая. /ТАСС/. Германия хочет улучшить отношения с РФ, но ряд факторов этому мешает, в частности приписываемая хакерской группе Fancy Bear кибератака на Бундестаг пять лет назад. Об этом заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель в Бундестаге, отвечая на вопросы парламентариев.

Генпрокуратура ФРГ 5 мая объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в кибератаке на сети Бундестага в 2015 году. "Я серьезно отношусь к этим вещам", - отметила канцлер.

"Честно сказать, это болезненно, что, с одной стороны, я стремлюсь к лучшим отношениям с Россией, но когда с другой стороны видишь, что есть жесткие свидетельства того, что российские силы действуют таким образом, то образуется напряженная обстановка, в которой мы работаем", - заявила она, комментируя обвинения Генпрокуратуры ФРГ.

Российская сторона обвинения в причастности к хакерским нападениям неоднократно отвергала. Ни одно из силовых ведомств ФРГ никогда не предоставляло никаких доказательств в поддержку версии СМИ о связях киберпреступников с Москвой.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияРоссия
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