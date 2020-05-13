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Посол России провел встречу с министром культуры и туризма Турции

Они обсудили перспективы сотрудничества стран

АНКАРА, 13 мая. /ТАСС/. Посол России в Турции Алексей Ерхов и министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой обсудили перспективы развития сотрудничества двух стран в сфере культуры и туризма.

Как отмечается в сообщении российского посольства в Twitter, встреча прошла 12 мая.

В начале недели в Минкульте республики сообщили, что Анкара запустила программу под названием "Сертификация здорового туризма", которая начинает действовать с начала с летнего сезона 2020 года. Она подразумевает введение в стране повышенных мер предосторожности для пассажиров в аэропортах. В республике будет также введен комплекс мер для обеспечения здоровья персонала туристической отрасли.

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ТурцияРоссия
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