Посол России провел встречу с министром культуры и туризма Турции

АНКАРА, 13 мая. /ТАСС/. Посол России в Турции Алексей Ерхов и министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой обсудили перспективы развития сотрудничества двух стран в сфере культуры и туризма.

Как отмечается в сообщении российского посольства в Twitter, встреча прошла 12 мая.

В начале недели в Минкульте республики сообщили, что Анкара запустила программу под названием "Сертификация здорового туризма", которая начинает действовать с начала с летнего сезона 2020 года. Она подразумевает введение в стране повышенных мер предосторожности для пассажиров в аэропортах. В республике будет также введен комплекс мер для обеспечения здоровья персонала туристической отрасли.