ABC: экс-руководителя предвыборного штаба Трампа из-за пандемии освободили из тюрьмы

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Бывший руководитель предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа Пол Манафорт в среду в связи с пандемией коронавируса освобожден из тюрьмы в штате Пенсильвания, оставшуюся часть заключения ему разрешили отбывать дома. Об этом сообщил американский телеканал ABC.

По его информации, в апреле адвокаты 71-летнего Манафорта направили письмо в Федеральное бюро тюрем США. Защитники подчеркнули, что их клиент находится в зоне риска в плане возможных последствий заражения коронавирусом и должен быть переведен под домашний арест.

Телеканал отмечает, что в тюрьме, где содержали Манафорта, случаев инфицирования пока не выявили. Ранее предполагалось, что его освободят в ноябре 2024 года.

Манафорт вошел в состав предвыборного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже в августе был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах. 8 марта 2019 года суд американского города Александрия (штат Вирджиния) приговорил Манафорта почти к 4 годам тюремного заключения за нарушения налогового и банковского законодательств и сокрытие зарубежных банковских счетов. 13 марта 2019 года суд в Вашингтоне приговорил его к 3 годам и 6 месяцам заключения за дачу ложных показаний и несоблюдение законов о лоббистской деятельности.