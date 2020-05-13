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Жертвами теракта на похоронах в афганской провинции Нангархар стали 32 человека

103 человека пострадали

ТАСС, 13 мая. Число жертв теракта, произошедшего во вторник на похоронах в афганской провинции Нангархар, составило 32 человека, 103 пострадали. Такие уточненные данные привел в среду представитель департамента здравоохранения провинции Захир Адил, сообщил телеканал TOLOnews.

Ранее в среду TOLOnews, ссылаясь на неназванные источники, информировал о "почти 40" погибших.

Во вторник мощный взрыв прогремел во время похорон начальника полиции одного из округов в провинции Нангархар. Смертник, находившийся среди участников похоронной процессии, привел в действие взрывное устройство, спрятанное под одеждой. Практически одновременно с терактом в Нангархаре группа боевиков совершила вооруженное нападение на больницу в западной части Кабула. В результате этой вылазки 24 человека погибли. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани в обращении к нации заявил о том, что отдал силовым ведомствам страны приказ перейти к наступательным действиям против террористов.

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Афганистан
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