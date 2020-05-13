В правительстве ФРГ не комментируют информацию о визите Козака в Берлин

БЕРЛИН, 13 мая. /ТАСС/. Правительство ФРГ не комментирует возможные встречи, которые проводит на рабочем уровне Ведомство федерального канцлера ФРГ. Об этом сообщил в среду ТАСС представитель кабинета министров Германии на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о том, что заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл на переговоры в Берлин.

"Мы в принципе не комментируем какие бы то ни было переговоры или встречи, которые проводит Ведомство федерального канцлера на рабочем уровне", - сообщили в правительстве ФРГ.

Ранее репортер издания B. Z. Аксель Лир сообщил в Twitter о том, что в Берлин прибыл спецборт "Россия". Источник в берлинском аэропорту Тегель подтвердил ТАСС, что днем там был замечен спецборт "Россия". "Встречали Козака", - сообщил собеседник агентства.

Не исключено, что вероятной целью визита Козака в столицу ФРГ являются переговоры по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе. "Козак - главный переговорщик со стороны России по Украине, вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза", - заявил ТАСС близкий к переговорам источник, комментируя возможность визита.

В посольстве РФ в Берлине не комментировали информацию о целях приезда заместителя главы администрации президента РФ в Германию.