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Трамп продлил действие указа о защите информационной инфраструктуры от иностранных угроз

Режим продлен на год

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду продлил на год режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. Об этом говорится в письме главы государства, направленном лидерам Конгресса.

"Я продлеваю на один год режим ЧП в стране, введенный указом 13873 об обеспечении безопасности цепочки поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг", - отметил президент.

15 мая 2019 года он подписал указ "Защита цепей поставок информационных и коммуникационных технологий и служб" "для противостояния угрозе, которую представляет неограниченное приобретение или использование в Соединенных Штатах информационно-коммуникационных технологий или услуг, разработанных, созданных, изготовленных или распространяемых юридическими лицами, которыми владеют, которых контролируют или которые находятся в юрисдикции или под управлением противников за рубежом".

Теги
СШАТрамп, Дональд
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