США обвинили Китай в кибератаках на организации, исследующие коронавирус

ТАСС, 13 мая. Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры при Министерстве внутренней безопасности США заявили, что Китай стоит за кибератаками на американские учреждения, занимающиеся связанными с коронавирусом исследованиями, в частности разработкой вакцины. Совместное заявление опубликовано в среду на сайте ФБР.

"ФБР расследует атаки связанных с КНР лиц <...> [с целью получения] несанкционированного доступа к [материалам] организаций США, осуществляющих научные исследования в области COVID-19", - говорится в документе. Отмечается, что хакеры пытались похитить данные, касающиеся вакцины от коронавируса, его диагностики и лечения. Других подробностей о кибератаках не приводится.

Ранее в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц писала, что администрация Соединенных Штатов может расценить как агрессию атаки хакеров на фармацевтические компании и университеты, ведущие работы по созданию вакцины от коронавируса. Администрация президента США Дональда Трампа неоднократно выступала с утверждениями о причастности Китая к нарушению прав американских компаний на интеллектуальную собственность. Трамп в начале этого месяца заявил, что американские специалисты рассчитывают создать вакцину от коронавируса до конца года.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По информации Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,2 млн человек, свыше 290 тыс. умерли.