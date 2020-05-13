CNN: в Белом доме не проводят консультаций о переносе президентских выборов в США

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Администрация США не проводит каких-либо консультаций относительно возможности переноса из-за пандемии нового коронавируса президентских выборов в стране. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

По словам его источника из числа официальных лиц, никаких обсуждений данной темы не было. Чиновник заострил внимание на том, что американская администрация не имеет полномочий для принятия таких решений. Как констатирует телеканал, изменить сроки выборов может только Конгресс США.

Тема возможного переноса выборов из-за пандемии привлекла особое внимание СМИ после публикации во вторник интервью старшего советника и зятя президента США Джареда Кушнера журналу Time. Ему был задан вопрос о возможности изменения сроков выборов главы государства. Сейчас они запланированы на 3 ноября. Кушнер ответил, что не может с уверенностью утверждать, возможно ли это. Он констатировал, что в данный момент никаких изменений не планируется.

Некоторые СМИ посчитали, что Кушнер оставляет за администрацией США право принимать решения относительно потенциального переноса выборов и допускает такую возможность. Позже он опубликовал следующее заявление: "Я не участвовал в каких-либо консультациях о попытках изменения сроков выборов президента, а также не располагаю информацией о них".

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,38 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 83,2 тысячи человек.