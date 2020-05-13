СМИ: полиция Черногории применила слезоточивый газ в Плевле и Никшиче

БЕЛГРАД, 13 мая. /ТАСС/. Полицейский спецназ применил слезоточивый газ в городе Плевля на севере Черногории против демонстрантов, требующих освобождения задержанного властями православного епископа. Об этом сообщил в среду портал In4s .

По данным ресурса, на центральных улицах города начались стычки правоохранителей с протестующими, после чего полиция применила слезоточивый газ, в результате пострадал семилетний ребенок. Портал публикует видеозаписи, на которых люди разбегаются в облаке дыма. Участники акции скандируют "Позор! Фашисты!". В городе слышатся хлопки, похожие на выстрелы.

Во втором по величине городе страны Никшиче полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих. Как сообщил в среду портал Vijesti, демонстранты требовали освободить задержанного накануне епископа Будимлянско-Никшичского Иоаникия.

По данным ресурса, в центре города начались стычки между полицией и участниками протестной акции. В сторону правоохранителей летели камни, полиция применяла светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Задержано большое число участников акции, в том числе журналист сербского издания "Вечерне новости" Велиша Кадич.

Ранее в среду полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, блокировавших трассу вблизи города Беране. По данным портала, по всей стране идут аресты политических противников власти.

Задержание епископа

В ночь на среду прокуратура Черногории задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоаникия, а также священников епархии на 72 часа после обвинений в нарушении эпидемиологического режима. За священнослужителей вступились тысячи прихожан Сербской православной церкви (СПЦ), в результате едва не дошло до столкновений прихожан с правоохранителями. К месту демонстрации был стянут полицейский спецназ, полиция предупреждала людей о готовности применить слезоточивый газ. 12 апреля полиция задержала митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия после богослужения в монастыре Златица.

Прихожане Сербской православной церкви до эпидемии коронавируса проводили в Черногории массовые акции в знак протеста против притеснения СПЦ в стране: парламент страны в ночь на 27 декабря 2019 года принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствовавших, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович.

Джуканович обвиняет Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для черногорской церкви по примеру Украины. Именно в рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории провел через парламент закон о свободе вероисповедания, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.