{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СМИ: полиция Черногории применила слезоточивый газ в Плевле и Никшиче

Пострадал семилетний ребенок

БЕЛГРАД, 13 мая. /ТАСС/. Полицейский спецназ применил слезоточивый газ в городе Плевля на севере Черногории против демонстрантов, требующих освобождения задержанного властями православного епископа. Об этом сообщил в среду портал In4s.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По данным ресурса, на центральных улицах города начались стычки правоохранителей с протестующими, после чего полиция применила слезоточивый газ, в результате пострадал семилетний ребенок. Портал публикует видеозаписи, на которых люди разбегаются в облаке дыма. Участники акции скандируют "Позор! Фашисты!". В городе слышатся хлопки, похожие на выстрелы.

Во втором по величине городе страны Никшиче полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих. Как сообщил в среду портал Vijesti, демонстранты требовали освободить задержанного накануне епископа Будимлянско-Никшичского Иоаникия.

По данным ресурса, в центре города начались стычки между полицией и участниками протестной акции. В сторону правоохранителей летели камни, полиция применяла светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Задержано большое число участников акции, в том числе журналист сербского издания "Вечерне новости" Велиша Кадич.

Ранее в среду полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, блокировавших трассу вблизи города Беране. По данным портала, по всей стране идут аресты политических противников власти.

Задержание епископа

В ночь на среду прокуратура Черногории задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоаникия, а также священников епархии на 72 часа после обвинений в нарушении эпидемиологического режима. За священнослужителей вступились тысячи прихожан Сербской православной церкви (СПЦ), в результате едва не дошло до столкновений прихожан с правоохранителями. К месту демонстрации был стянут полицейский спецназ, полиция предупреждала людей о готовности применить слезоточивый газ. 12 апреля полиция задержала митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия после богослужения в монастыре Златица.

Прихожане Сербской православной церкви до эпидемии коронавируса проводили в Черногории массовые акции в знак протеста против притеснения СПЦ в стране: парламент страны в ночь на 27 декабря 2019 года принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствовавших, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович.

Джуканович обвиняет Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для черногорской церкви по примеру Украины. Именно в рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории провел через парламент закон о свободе вероисповедания, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.

Теги
УкраинаЧерногорияСербия
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Переговоры контактной группы впервые пройдут с участием расширенной украинской делегации
Главной новацией в рамках этой инициативы стало решение Киева включить в свою делегацию переселенцев из Донбасса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС