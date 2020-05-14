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Пандемия коронавируса нового типа

NYT утверждает, что публикация о смертности из-за коронавируса в России правдива

Ранее МИД России потребовал от Financial Times и The New York Times опровергнуть данные о занижении смертности из-за коронавируса в стране
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© Spencer Platt/Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. Американская газета The New York Times не видит оснований оспаривать содержание своей публикации про занижение данных о смертности из-за коронавируса в России. Об этом сообщила в среду ТАСС в электронном письме вице-президент по коммуникациям компании The New York Times Company Даниэль Роудс Хэ.

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"Мы уверены в точности нашего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством, и интервью с экспертами государственных институтов. Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются", - написала она.

Британская газета Financial Times ранее опубликовала материал с утверждением, что число умерших пациентов с коронавирусом в РФ может быть на 70% выше официальных данных. В The New York Times также появилась недостоверная информация о ситуации с коронавирусом в России. Между тем специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович сообщила, что фактов сознательного занижения смертности из-за коронавируса в стране не наблюдается.

Реакция России

Как заявила в среду ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, дальнейшие шаги в отношении The New York Times и Financial Times будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержения сообщений про занижение данных о смертности из-за коронавируса в России. "Дальше шаги в отношении FT [Financial Times] и NYT [The New York Times] будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержение", - сказала она.

Ранее Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" сообщила, что депутаты Госдумы обратились к МИД РФ с просьбой принять меры против изданий, разместивших недостоверную информацию, вплоть до лишения аккредитации их журналистов на российской территории. "Это, конечно, крайняя мера, и это не наш метод: лишение аккредитации, высылки журналистов или какие-либо другие репрессивные меры. Мы всегда отвечаем в первую очередь словом, и словом, подкрепленным делом, конкретными шагами", - сказала дипломат.

По ее словам, МИД РФ направит письма в издательства Financial Times и The New York Times с требованием опровергнуть данные о занижении смертности из-за коронавируса. Захарова также сообщила, что соответствующее обращение было адресовано представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и генеральному секретарю ЮНЕСКО Одре Азуле.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 242 271 случай инфицирования, выздоровели 48 003 человека, умерли 2 212. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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