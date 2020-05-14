В МИД Ирана заявили, что США не в праве оценивать чужие усилия по борьбе с терроризмом

ТЕГЕРАН, 14 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты не имеют права оценивать усилия других государств по борьбе с терроризмом, поскольку имеют долгую историю финансирования и поддержки экстремистов в мире. Такое мнение высказал в четверг официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Имея историю создания, финансирования и вооружения различных террористических группировок, примеры государственного терроризма и прямой поддержки другого террористического режима, [позиция] США не может быть хорошим критерием для оценки антитеррористических усилий ", - написал он на своей странице в Twitter.

В среду Госдепартамент США опубликовал сообщение о том, что Венесуэла, Иран, КНДР, Куба и Сирия внесены в список стран, которые якобы в недостаточной степени сотрудничают с Вашингтоном в области борьбы с терроризмом. В качестве обоснования Госдепартамент упомянул, в частности, связи Ирана с шиитской организацией "Хезболлах" и группировкой "Катаиб Хезболлах".