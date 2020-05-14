На спикера Рады и главу комитета подали в суд за принятие "антиколомойского" закона

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Внефракционный депутат Верховной рады Антон Поляков, который ранее был исключен из пропрезидентской фракции "Слуга народа", подал иск в Окружной админсуд Киева против спикера парламента Дмитрия Разумкова и главы финансового комитета Рады Даниила Гетманцева за принятие "антиколомойского" закона. Об этом в четверг сообщила пресс-служба суда.

"Поляков просит суд признать противоправными действия Разумкова по ненадлежащей организации проведения внеочередного пленарного заседания Верховной рады и нарушение положений регламента при рассмотрении и принятии в первом чтении и за основу банковского законопроекта", - отмечается в сообщении. Депутат также просит признать противоправными действия Гетманцева относительно необеспечения соблюдения регламента во время заседания финансового комитета Рады 30 марта. "Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу", - говорится в сообщении.

Сразу же после принятия этого закона в среду Поляков зарегистрировал постановление об отмене голосования за данный законопроект. До рассмотрения данного проекта постановления в сессионном зале подписание закона заблокировано для спикера Рады Дмитрия Разумкова и соответственно для президента Владимира Зеленского.

В среду Верховная рада приняла в целом закон о банковской деятельности, который, по утверждению властей страны, являлся последним препятствием для подписания меморандума с МВФ и получения новых траншей кредитов. Проект закона об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, который называют "антиколомойским", Рада в первом чтении приняла еще 10 сентября 2019 года. Одним из ключевых положением закона является запрет на возвращение национализированных банков бывшим владельцам, поэтому считается, что он направлен в первую очередь против олигарха Игоря Коломойского - бывшего главного акционера национализированного "Приватбанка". Коломойский сейчас через суды пытается доказать, что национализация была незаконной, и обещает обратиться в Европейский суд по правам человека, если Рада примет закон о банках.

Однако оппозиция считает, что значение закона в другом - он передает украинскую банковскую систему в полное управление Международному валютному фонду через подконтрольный ему Нацбанк Украины. Закон позволит сделать неотвратимым процесс вывода банков с рынка, то есть решение Национального банка о ликвидации банков нельзя будет отменить через суд. По словам председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутата Рады Виктора Медведчука, закон о деятельности банков свидетельствует, что Украина перестает быть правовым государством и законы в ней принимаются в угоду так называемым западным инвесторам, осуществляющим внешнее управление страной.