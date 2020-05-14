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Макей и Лавров обсудили интеграционное взаимодействие двух стран

Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны

МИНСК, 14 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и России Сергей Лавров обсудили по телефону двусторонние отношения и вопросы интеграционного взаимодействия. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе белорусского дипведомства.

"Руководители внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений и интеграционного взаимодействия, а также подготовки мероприятий, запланированных по линии внешнеполитических ведомств двух стран", - говорится в сообщении.

Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны, отметили в МИД Белоруссии.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссия
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