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Украинская оппозиция обвинила власти в сокрытии данных о биолабораториях США в стране

В оппозиции утверждают, что премьер Украины Денис Шмыгаль проигнорировал требования предоставить отчет о работе американских биолабораторий на территории Украины, чем нарушил ее законодательство

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проигнорировал требования парламентской оппозиции предоставить отчет о работе американских биолабораторий на территории страны, чем нарушил ее законодательство. Об этом в четверг говорится в заявлении депутатов Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и Рената Кузьмина на имя председателя парламента Дмитрия Разумкова.

"Это заявление обусловлено тем, что премьер-министр Денис Шмыгаль совершил административное правонарушение из-за несоблюдения установленных законом сроков предоставления ответов на обращение народных депутатов", - говорится в документе.

Медведчук и Кузьмин напомнили, что 13 апреля 2020 года направляли депутатское обращение с требованием раскрыть детали функционирования на Украине биолабораторий иностранных государств, и оно было должным образом зарегистрировано. Однако, как отметили политики, они так и не получили от правительства ни ответа, ни сообщения о продлении срока его рассмотрения.

"Это не только противоречит закону "О кабинете министров Украины" и регламенту кабинета министров, но и препятствует народным депутатам в осуществлении полномочий", - заявили парламентарии.

В связи с этим Медведчук и Кузьмин потребовали немедленно предоставить им отчет о деятельности биолабораторий США на Украине.

Опасные объекты

Медведчук и Кузьмин 12 мая направили повторный депутатский запрос премьер-министру, главе Минздрава Украины Максиму Степанову и министру обороны Андрею Тарану с требованием ответить на вопросы о деятельности 15 американских биолабораторий на Украине. Они просили предоставить копии актов проверок, если таковые проводились, писем в правоохранительные органы и актов правительства о рассмотрении результатов проверок.

Депутаты напомнили, что в августе 2005 года Минздрав Украины и Минобороны США подписали соглашение о сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия. Документ предусматривает сбор и хранение всех опасных патогенов на территории Украины в лабораториях, финансируемых США, а также обязывает по запросу американской стороны передавать Соединенным Штатам копии опасных штаммов для дальнейших исследований.

Медведчук считает, что находящиеся на территории Украины объекты, подчиняющиеся Минобороны США и выполняющие поставленные им задачи, де-факто являются военными базами США, что прямо запрещено статьей 17 конституции Украины.

Ранее оппозиция потребовала от руководства Украины проверить деятельность этих объектов. В партии заподозрили, что они могут стать источником эпидемий в стране, однако в посольстве США эти подозрения отвергли. Кроме того, партия установила, что посольство пыталось скрыть информацию о работе на Украине двух центров, занимающихся исследованием опасных для человека патогенов.

Теги
УкраинаСШАРазумков, Дмитрий АлександровичШмыгаль, Денис Анатольевич
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