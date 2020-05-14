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Трамп заявил, что не намерен в ближайшее время контактировать с Си Цзиньпином

При этом президент США отметил, что у него хорошие отношения с председателем КНР

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не планирует в ближайшее время контактировать с председателем КНР Си Цзиньпином, при этом Вашингтон может принять меры в отношении Пекина в связи с пандемией.

"У меня очень хорошие отношения с Си Цзиньпином, но сейчас я не хочу с ним беседовать", - сказал Трамп в четверг в интервью телеканалу Fox Business, отвечая на вопрос о том, беседовал ли он с председателем КНР.

На ремарку журналиста о том, что США могли бы ограничить число виз, выдаваемых студентам из КНР, Трамп заявил: "Мы многое можем сделать, мы можем вообще это прекратить".

Отвечая на вопрос о том, каким образом власти могли бы повлиять на китайские компании, акции которых торгуются на Нью-Йоркской бирже, чтобы они предоставляли такую же информацию, как и американские компании, Трамп отметил, что "есть проблема". "Давайте предположим, что мы предпримем эти меры, - продолжал он. - Но что они предпримут? Они переведут листинг в Лондон или в Гонконг".

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинТрамп, Дональд
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