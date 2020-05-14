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Пандемия коронавируса нового типа

Власти США не верят, что в КНДР нет случаев заражения коронавирусом

Как заявил помощник госсекретаря США Кларк Купер, говорить, что там нет случаев заражения, "было бы неверно"

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов не верят заявлениям о том, что в КНДР нет ни одного случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил в четверг на брифинге для иностранных журналистов.

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"Говорить, что там нет случаев [заражения], было бы неверно", - сказал Купер.

КНДР заявляет, что в стране нет ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией благодаря предпринятым правительством мерам. В частности, практически сразу после вспышки заболевания в Китае КНДР полностью закрыла свои границы.

Теги
СШАКНДРКитайПандемия коронавируса нового типа
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