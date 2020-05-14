Reuters: США могут применить против Ирана меры за поставку топлива Венесуэле

ТАСС, 14 мая. Соединенные Штаты рассматривают возможность применения мер в отношении Ирана за поставку топлива в Венесуэлу. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации американского лидера Дональда Трампа.

По его данным, США обладают "высокой степенью уверенности" в том, что правительство главы Боливарианской Республики Николаса Мадуро платит Ирану тонны золота за поставляемое топливо. Собеседник агентства не уточнил, о каких мерах идет речь, однако добавил, что пакет предложений по введению ограничений в отношении исламской республики будет представлен Трампу.

Санкции, введенные вашингтонской администрацией в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, запрещают американским компаниям вести бизнес с какими-либо органами власти или предприятиями, контролируемыми правительством президента Николаса Мадуро. Соединенные Штаты ввели санкции против государственной нефтяной компании PDVSA 28 января 2019 года.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.