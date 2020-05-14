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Reuters: США могут вернуть Кубу в список стран-спонсоров терроризма

Сейчас в данный перечень входят Иран, КНДР, Сирия и Судан

ТАСС, 14 мая. Соединенные Штаты рассматривают возможность возвращения Кубы в свой список стран-спонсоров терроризма. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа.

По словам собеседника агентства, у Белого дома есть "убедительные доводы" в пользу такого шага, а именно поддержка Кубой президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого США считают нелегитимным, и якобы предоставление убежища лидерам колумбийской леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО).

Собеседник не исключил, что такое решение может быть принято до конца текущего года.

В среду Соединенные Штаты внесли Венесуэлу, Иран, КНДР, Кубу и Сирию в список стран, которые якобы в недостаточной степени сотрудничают с Вашингтоном в области борьбы с терроризмом. Венесуэле и Кубе американские власти приписали сотрудничество с группировкой АНО.

США в 2015 году исключили из списка стран-спонсоров терроризма Кубу, которая впервые оказалась в нем в 1982 году. В данный перечень сейчас входят Иран, КНДР, Сирия и Судан.

Теги
Мадуро, НиколасСуданСШАИранКНДРСирияКубаВенесуэла
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