Каракас заявил, что США незаконно преследуют танкеры с топливом для Венесуэлы

ГАВАНА, 15 мая. /ТАСС/. США преследуют танкеры, перевозящие топливо в Венесуэлу, что является нарушением международных норм и прав граждан республики, заявил в четверг министр иностранных дел южноамериканской страны Хорхе Арреаса.

"Еще одно доказательство для всего мира, которое мы передадим в Международный уголовный суд: в разгар пандемии Вашингтон преследует танкеры, перевозящие нашу нефть и завозящие [в Венесуэлу] бензин. Это грубое нарушение международного права и фундаментальных прав венесуэльцев", - написал дипломат.

В четверг агентство Reuters сообщило со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации американского президента, что США рассматривают возможность применения мер в отношении Ирана за поставку топлива в Венесуэлу.

Санкции, введенные вашингтонской администрацией в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, запрещают американским компаниям вести бизнес с какими-либо органами власти или предприятиями, контролируемыми правительством президента Николаса Мадуро. Соединенные Штаты ввели санкции против государственной нефтяной компании PDVSA 28 января 2019 года.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.