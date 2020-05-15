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Пандемия коронавируса нового типа

США модернизируют свой стратегический запас товаров медицинского назначения

В вашингтонской администрации отметили, что "запасы не пополнялись с 2009 года"

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты модернизируют национальный стратегический запас товаров медицинского назначения, который практически не пополнялся с 2009 года. Об этом сообщил в четверг представитель вашингтонской администрации высокого ранга во время телефонного брифинга для журналистов.

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"Мы уделим внимание модернизации и восстановлению запасов с учетом полученного за последние пару месяцев опыта", - отметил он.

По его словам, "запасы не пополнялись с 2009 года". "Запасы масок были истощены. У нас иссякают запасы: многое из того, что осталось, было произведено не в Америке", - пояснил представитель администрации США. Он добавил, что в стратегическом запасе было чуть более четверти необходимых для борьбы с пандемией нового коронавируса средств. "Там было всего около 28% того, что нам действительно нужно было для лечения заразившихся коронавирусом", - указал представитель администрации высокого ранга. К пополнению запасов американские власти будут привлекать частные предприятия.

Закупка 300 млн масок к осени

Выступая в штате Пенсильвания, президент США Дональд Трамп заявил, что в результате модернизации стратегического запаса США "в полной мере будут готовы к будущим вспышкам, которых, хотелось бы надеяться, не будет". Он подчеркнул, что вашингтонская администрация, в частности, планирует закупить 1 млрд медицинских респираторов N95 американского производства, 300 млн из которых будут на складах уже к осени. При этом в течение 90 дней будет создан запас, необходимый для борьбы с пандемией.

По версии американского лидера, "запасы уже иссякли", когда он занял свой пост. При этом Трамп не пояснил, почему он в течение более чем трех лет так и не принял решение пополнить их. "При прошлой администрации [президента США Барака Обамы] большая часть запасов была истощена и никогда не пополнялась", - добавил глава государства. По его словам, Обама не пополнил запасы после пандемии свиного гриппа, которая продолжалась с июня 2009 по август 2010 года.

Национальный стратегический запас товаров медицинского назначения был сформирован в США в 2003 году. В нем хранятся антибиотики, вакцины, антитоксины, средства защиты, а также другие важные товары медицинского назначения.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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