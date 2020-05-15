В Минске начинают регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты

МИНСК, 15 мая. /ТАСС/. Первые инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты Белоруссии будут зарегистрированы на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в пятницу. Об этом сообщили ТАСС в Центризбиркоме республики.

"Заседание, на котором будут рассмотрены вопросы регистрации инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов в президенты Республики Беларусь, пройдет без присутствия представителей средств массовой информации. Заседание будет транслироваться в онлайн-режиме", - уточнили в ЦИК.

Глава ЦИК Лидия Ермошина ранее отметила, что в пятницу будут рассмотрены вопросы регистрации "первых, по крайней мере, 12-13 [претендентов], которые подали заявления". Вопрос по регистрации остальных групп будет рассматриваться на заседании 19 мая, пояснила Ермошина. Она также напомнила, что 15 мая заканчивается срок подачи заявлений на регистрацию инициативных групп.

Активность претендентов

Эксперты предполагали, что сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с пандемией коронавируса, а также ограниченная по времени избирательная кампания (предполагалось, что выборы пройдут 30 августа, а не 9 августа) не вызовут серьезной активности у потенциальных претендентов на пост главы государства. Тем не менее, с первых дней кампании о своем намерении баллотироваться заявил ряд известных в стране персон. Это стало неожиданностью даже для главы ЦИК. "Честно говоря, думала, что эти выборы будут у нас очень вялые. Не потому, что у нас случилась эпидемия, как и везде в мире, а потому что зимой-весной наши политики не заявлялись особо", - сказала глава ЦИК в эфире первого канала Белорусского радио.

По состоянию на 14 мая, в ЦИК поданы документы на регистрацию 34 инициативных групп по выдвижению кандидатами в президенты. Заявления поданы действующим главой государства Александром Лукашенко, главой Либерально-демократической партии Сергеем Гайдукевичем, находящимся под административным арестом блогером Сергеем Тихоновским, рядом неизвестных общественности лиц, проживающих в различных регионах страны. Почти два десятка заявителей являются сторонниками белорусского оппозиционного политика Николая Статкевича. Как заявил Статкевич, его сторонники подают заявления о регистрации инициативных групп не для того, чтобы собирать подписи избирателей и участвовать в выборах. "Мы стараемся использовать окно свободы. Это возможность собираться на митинги и пикеты, не боясь арестов. Это возможность поднять свой голос в защиту своих прав", - отметил оппозиционер. Он пообещал, что около 30 его сторонников подадут заявления на регистрацию инициативных групп. Сам политик также подал заявление, но неизвестно будет ли он зарегистрирован по причине наличия судимости за массовые беспорядки во время президентских выборов 2010 года. В 2011 году он был осужден на шесть лет лишения свободы, из колонии вышел в 2015 году, так и не написав прошения о помиловании.

Примеру Статкевича о регистрации групп для ведения работы с избирателями готовы последовать лидеры ряда других оппозиционных партий и движений, которые ранее отказались от выдвижения единого оппозиционного кандидата. О президентских амбициях через соцсети и СМИ также заявили бывший директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало, экс-председатель правления "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, лидер движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. Предполагается, что они подадут свои заявления в пятницу.

Инициативные группы

Одним из основных условий для регистрации инициативной группы является наличие в ее составе не менее 100 человек. Но даже их наличие не гарантирует сбор 100 тысяч подписей избирателей, необходимых для выдвижения кандидатом в президенты.

На президентских выборах в 2015 году были поданы заявления на регистрацию 15 инициативных групп. После рассмотрения документов ЦИК зарегистрировал восемь таких групп, из которых только четырем удалось собрать необходимые 100 тыс. подписей.

Этапы кампании

Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа, дав старт кампании по выборам главы государства. Потенциальные кандидаты должны к 15 мая подать в ЦИК документы на регистрацию своих инициативных групп по сбору подписей избирателей. Их регистрация должна пройти в пятидневный срок со дня подачи заявления. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатами будет проводиться с 21 мая по 19 июня. Регистрация кандидатов состоится с 5 по 14 июля, затем начнется предвыборная кампания. С 4 по 8 августа будет проходить досрочное голосование, основной день голосования - 9 августа.