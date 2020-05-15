Греция становится на полгода председателем Комитета министров Совета Европы

АФИНЫ, 15 мая. /ТАСС/. Греция начинает в пятницу полугодовое председательство в Комитете министров Совета Европы, переняв его у Грузии. Как сообщил в четверг греческий МИД, церемония передачи функций председателя пройдет в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса.

В течение дня первый заместитель министра иностранных дел Греции Мильтиадис Варвициотис, отвечающий в МИД за тематику Евросоюза и Совета Европы, проведет видеоконференцию, на которой представит приоритеты председательства Греции. Как отметили в МИД страны, центральные для Афин темы - "защита человеческой жизни и общественного здоровья в контексте пандемии, эффективное управление кризисом в области здравоохранения при полном уважении прав человека, принципов демократии и верховенства закона".

Ранее Варвициотис отметил, что в повестке дня председательства Греции будут и "другие тематические разделы, такие как образование и демократическая культура в эпоху цифровых технологий", обеспечение прав и возможностей детей, в том числе беженцев, а также вызовы, связанные с изменением климата. По его словам, пока продолжается пандемия, Греция для организации работы Комитета министров Совета Европы "будет использовать возможности, предоставляемые современными информационными технологиями".

"Мы рассчитываем вести масштабный, свободный, открытый, демократический диалог, мы здесь, чтобы задавать важные вопросы о демократических институтах, верховенстве закона, правах человека в период кризиса, то есть в то время, когда эти вопросы мучают Европу, причем не только Совет Европы, но и весь Европейский союз", - подчеркнул первый заместитель руководителя внешнеполитического ведомства.

Юбилей Европейской конвенции о правах человека

Варвициотис отметил, что важнейшим событием греческого председательства станет 70-я годовщина подписания Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ), которая будет отмечаться 4 ноября.

Это международное соглашение, подписанное в 1950 году и вступившее в силу спустя три года, устанавливает неотъемлемые права и свободы каждого человека, а также обязывает государства, ратифицировавшие конвенцию, гарантировать эти права каждому человеку, который находится под их юрисдикцией. Главное отличие конвенции от других международных договоров в области прав человека - существование реально действующего механизма защиты декларируемых прав в виде Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), рассматривающего индивидуальные жалобы на нарушения конвенции. Членами конвенции являются все страны Совета Европы (СЕ).

По сообщению МИД Греции, сессию Комитета министров Совета Европы планируется провести в Афинах 4 ноября, а 16-18 ноября в Страсбурге должен состояться Всемирный форум демократии. Греция передаст председательство Германии 18 ноября.

Комитет министров Совета Европы - директивный орган, в который входят министры иностранных дел стран - членов СЕ либо их постоянные представители в Страсбурге. По информации на официальном сайте Совета Европы, комитет утверждает направления политики этой организации, ее бюджет и программу деятельности.