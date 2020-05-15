{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Австрия отмечает 65-летие договора о восстановлении независимого государства

Он содержит обязательства сторон уважать территориальную целостность страны в границах на 1 января 1938 года и запрещает присоединение Австрии к Германии

ВЕНА, 15 мая. /ТАСС/. Австрийская Республика отмечает в пятницу 65-летие Государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии. Этот исторический документ был подписан полномочными представителями СССР, США, Великобритании, Франции и Австрии в Мраморном зале венского дворца Бельведер 15 мая 1955 года. Он содержит обязательства сторон уважать территориальную целостность Австрии в границах на 1 января 1938 года, запрещает присоединение Австрии к Германии, обязывает австрийское правительство не допускать деятельности фашистских организаций и обеспечить демократические свободы.

По случаю юбилея Дом истории Музея федеральной земли Нижняя Австрия (крупнейший регион страны) проведет виртуальную демонстрацию единственной копии Государственного договора. Она была изготовлена российской стороной в ответ на запросы австрийских властей и передана в 2017 году на хранение в историческое отделение этого музея в городе Санкт-Пёльтен. "Мне особенно приятно, что серия виртуальных экскурсий начинается с единственной и полной копии Государственного договора. Этот объект я получила в подарок для Нижней Австрии от Российской Федерации из рук посла Дмитрия Любинского в августе 2017 года. Это уникальный символ 15 мая", - говорится в заявлении губернатора Нижней Австрии Йоханны Микль-Ляйтнер.

Россия - депозитарий договора

Под этим историческим договором стоят девять подписей: по две от полномочных представителей держав-победительниц в лице министров иностранных дел и верховных комиссаров в Австрии и подпись австрийского министра иностранных дел Леопольда Фигля. Страной-депозитарием Государственного договора, скрепленного не только подписями, но и специальными печатями, стал СССР, а после его распада - Россия.

Документ хранится в архиве МИД РФ и впервые был вывезен за рубеж, когда в Австрии проводились торжества по случаю 50-летия его подписания. Отдельной статьей договора был предусмотрен вывод из Австрии оккупационных войск, который завершился к концу октября 1955 года. Кроме того, документ обязал Австрию следить и ухаживать за всеми оказавшимися на ее территории воинскими захоронениями и памятниками союзных держав. Сам документ вступил в силу 27 июля 1955 года.

Нейтралитет Австрии

Австрия с 1938 года по апрель 1945-го была стерта с карты мира в результате аншлюса - присоединения к нацистской Германии. Страна стала одной из провинций Третьего рейха, когда 10 апреля 1938 года нацисты организовали голосование, в ходе которого 99,75% австрийцев высказались в поддержку аншлюса, положившего начало волне кровавого террора и гонений на евреев и инакомыслящих.

27 апреля 1945 года в Австрии было создано временное правительство во главе с канцлером Карлом Реннером и обнародована декларация о восстановлении государственности. В состав кабинета министров вошли представители коммунистов, социалистов и Народной партии. Начался процесс денацификации, страна была оккупирована войсками государств - членов антигитлеровской коалиции и разделена на четыре зоны оккупации.

Австрия окончательно обрела независимость в 1955 году, когда советские, британские, американские и французские войска покинули ее территорию. В том же году 26 октября австрийским парламентом был принят Закон о нейтралитете с целью утвердить независимость и обеспечить неприкосновенность территории после Второй мировой войны. В 1965 году день принятия закона о постоянном нейтралитете был объявлен Национальным праздником и стал выходным.

Теги
Австрия
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Расширение украинской делегации не принесло успеха контактной группе по Донбассу
Как отметил представитель Луганской народной республики Родион Мирошник, "замена представителей Украины привела к дополнительной пробуксовке переговоров и фактическому откату назад"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС