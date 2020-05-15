Австрия отмечает 65-летие договора о восстановлении независимого государства

ВЕНА, 15 мая. /ТАСС/. Австрийская Республика отмечает в пятницу 65-летие Государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии. Этот исторический документ был подписан полномочными представителями СССР, США, Великобритании, Франции и Австрии в Мраморном зале венского дворца Бельведер 15 мая 1955 года. Он содержит обязательства сторон уважать территориальную целостность Австрии в границах на 1 января 1938 года, запрещает присоединение Австрии к Германии, обязывает австрийское правительство не допускать деятельности фашистских организаций и обеспечить демократические свободы.

По случаю юбилея Дом истории Музея федеральной земли Нижняя Австрия (крупнейший регион страны) проведет виртуальную демонстрацию единственной копии Государственного договора. Она была изготовлена российской стороной в ответ на запросы австрийских властей и передана в 2017 году на хранение в историческое отделение этого музея в городе Санкт-Пёльтен. "Мне особенно приятно, что серия виртуальных экскурсий начинается с единственной и полной копии Государственного договора. Этот объект я получила в подарок для Нижней Австрии от Российской Федерации из рук посла Дмитрия Любинского в августе 2017 года. Это уникальный символ 15 мая", - говорится в заявлении губернатора Нижней Австрии Йоханны Микль-Ляйтнер.

Россия - депозитарий договора

Под этим историческим договором стоят девять подписей: по две от полномочных представителей держав-победительниц в лице министров иностранных дел и верховных комиссаров в Австрии и подпись австрийского министра иностранных дел Леопольда Фигля. Страной-депозитарием Государственного договора, скрепленного не только подписями, но и специальными печатями, стал СССР, а после его распада - Россия.

Документ хранится в архиве МИД РФ и впервые был вывезен за рубеж, когда в Австрии проводились торжества по случаю 50-летия его подписания. Отдельной статьей договора был предусмотрен вывод из Австрии оккупационных войск, который завершился к концу октября 1955 года. Кроме того, документ обязал Австрию следить и ухаживать за всеми оказавшимися на ее территории воинскими захоронениями и памятниками союзных держав. Сам документ вступил в силу 27 июля 1955 года.

Нейтралитет Австрии

Австрия с 1938 года по апрель 1945-го была стерта с карты мира в результате аншлюса - присоединения к нацистской Германии. Страна стала одной из провинций Третьего рейха, когда 10 апреля 1938 года нацисты организовали голосование, в ходе которого 99,75% австрийцев высказались в поддержку аншлюса, положившего начало волне кровавого террора и гонений на евреев и инакомыслящих.

27 апреля 1945 года в Австрии было создано временное правительство во главе с канцлером Карлом Реннером и обнародована декларация о восстановлении государственности. В состав кабинета министров вошли представители коммунистов, социалистов и Народной партии. Начался процесс денацификации, страна была оккупирована войсками государств - членов антигитлеровской коалиции и разделена на четыре зоны оккупации.

Австрия окончательно обрела независимость в 1955 году, когда советские, британские, американские и французские войска покинули ее территорию. В том же году 26 октября австрийским парламентом был принят Закон о нейтралитете с целью утвердить независимость и обеспечить неприкосновенность территории после Второй мировой войны. В 1965 году день принятия закона о постоянном нейтралитете был объявлен Национальным праздником и стал выходным.