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ВС Венесуэлы задержали дезертиров, пытавшихся вторгнуться в страну с территории Колумбии

В 2019 году около 1,5 тыс. венесуэльцев дезертировали из рядов армии и полиции своей страны и перебрались на колумбийскую территорию

ГАВАНА, 15 мая. /ТАСС/. Армия Венесуэлы задержала 39 дезертиров, пытавшихся проникнуть на территорию страны через границу с Колумбией. Об этом в эфире государственного телевидения в четверг сообщил министр обороны Боливарианской Республики Владимир Падрино Лопес.

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"Мы задержали при попытке пересечения границы 39 дезертиров, которые, как мы полагаем, собирались принять участие в подготовленной операции [по вооруженному вторжению в Венесуэлу], финансируемой из-за рубежа", - сказал глава ведомства. В прошлом году около 1,5 тыс. венесуэльцев дезертировали из рядов армии и полиции своей страны и перебрались на колумбийскую территорию.

3 мая венесуэльские власти сообщили, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента. Среди задержанных были двое граждан США. В эфире государственного телевидения венесуэльский лидер продемонстрировал их документы на имя Люка Александра Денмана и Айрана Берри. Первый из них рассказал на допросе, что вместе с сообщниками должен был взять под контроль аэропорт и доставить туда Мадуро, чтобы затем увезти его в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не имеет отношения к группе лиц, арестованных в Венесуэле, и что США не стали бы скрывать факт проведения операции против этой страны, если бы планировали ее.

Теги
КолумбияВенесуэла
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