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Пандемия коронавируса нового типа

CМИ: научная деятельность Канады в связи с пандемией вызывает интерес иностранных разведок

При этом, какие именно страны подозревают в шпионской деятельности спецслужбы Канады, не сообщается

ОТТАВА, 15 мая. /ТАСС/. Исследования Канады в области борьбы с новым коронавирусом могут быть "желанными целями" иностранных разведок. Об этом в четверг сообщил телеканал СBC со ссылкой на источники в Канадской службе безопасности и разведки (CSIS).

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В ведомстве полагают, что серверы канадских научно-исследовательских центров, в которых содержится информация о последних достижениях страны в области изучения нового коронавируса, могут подвергнуться атаке хакеров по запросу третьих стран. Риск подобных атак, как считают в CSIS, "постоянно увеличивается".

В связи с этим канадские спецслужбы уже ведут активную работу с исследовательскими организациями, чьи разработки могут представлять потенциальный интерес для разведок других государств. Какие именно страны подозревают в шпионской деятельности спецслужбы Канады, не сообщается.

В среду Федеральное бюро расследований США выступило с утверждением, что Китай cтоит за кибератаками на американские учреждения, занимающиеся связанными с коронавирусом исследованиями, в том числе разработкой вакцины. В четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал эти обвинения Соединенных Штатов "клеветой". Он подчеркнул, что у Пекина "гораздо больше причин беспокоиться, что кто-то украдет [информацию о разработках вакцины] у Китая". По словам дипломата, "Китай является одним из наиболее пострадавших от кибератак государств" и выступает "решительно против любых форм кибератак".

Теги
КанадаПандемия коронавируса нового типа
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