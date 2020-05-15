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Зеленский одобрил снятие санкций против наблюдателей за выборами в Донбассе

Решением СНБО из списка исключен, в частности, российский бизнесмен Алексей Федорычев

КИЕВ, 15 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которым снимаются персональные санкции против ряда физических лиц, которые были задействованы ранее в организации выборов в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сказано в указе главы государства, опубликованном на сайте президента.

"В решении СНБО от 19 марта 2019 года, введенном в действие указом президента от 19 марта 2019 года № 82, в приложении 1 позиции 77, 180, 271, 276, 290, 381, 746 исключить, в приложении 2 позицию 195 исключить", - сказано в решении СНБО от 14 мая.

Согласно этим позициям, из санкционного списка исключена гражданка Италии Алессандра Муссолини, которая указана в решении как наблюдатель за выборами в ДНР и ЛНР, Валентина Свешникова (указана как секретарь участковой избирательной комиссии № 13). Кроме того, из списка исключена Татьяна Лобода (указана как глава территориальной избирательной комиссии № 141), Наталья Чеботарева (указана как глава участковой избирательной комиссии № 71 в Донецке), Елена Гурьева (указана как глава территориальной избирательной комиссии № 247), Галина Бороздина (указана как глава территориальной избирательной комиссии № 212).

Решением СНБО из списка исключен также российский бизнесмен Алексей Федорычев, а также компания "Научно-производственное объединение "Изолятор", зарегистрированная в Славянске.

Санкции против РФ

Бывший президент Украины Петр Порошенко 19 марта 2019 года ввел в действие решение СНБО, принятое в тот же день, которым были утверждены обновленные списки трехлетних санкций в отношении РФ. В них, в том числе, вошла инвестиционная компания Volga Group, компании "Авиа Групп" и "Авиа Групп Норд", строительная компания "Стройтрансгаз", "Инвестиционная компания Аброс", транспортная компания "Трансойл", компании "СГМ-Мост" (дочернее предприятие компании "Стройгазмонтаж"), "Силовые машины" и другие.

Кроме того, были введены или продлены санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, участвовавших в строительстве Крымского моста, а также в проведении выборов в республиках Донбасса. Кроме того, ограничительные меры продлены в отношении четырех российских банков, издательств, а также сервисов, распространяющих, по мнению Киева, продукцию антиукраинского содержания. Также в черный список попали посетившие Крым лица.

В обновленный санкционный список также попали те, кто, по мнению украинских властей, якобы причастен к распространению издательской продукции "антиукраинского содержания".

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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