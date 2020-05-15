Король Иордании заявил, что аннексия Израилем части долины Иордана приведет к столкновению

ТАСС, 15 мая. Присоединение к Израилю части Иорданской долины будет иметь опасные последствия. С таким предупреждением выступил в пятницу король Иордании Абдалла II.

"Если Израиль действительно аннексирует в июле часть Западного берега реки Иордан, то это приведет к большому столкновению с Хашимитским королевством", - заявил он немецкому еженедельнику Der Spiegel. Выдержки из интервью изданию, которое велось в режиме онлайн, опубликовало агентство Petra.

"Я не хочу выдвигать угроз и усиливать разногласий, но мы изучаем все варианты [ответа], - отметил король. - Мы согласны со многими странами в Европе и международным сообществом, что закон силы не должен быть применен на Ближнем Востоке".

Как подчеркнул Абдалла II, крах Палестинской национальной администрации в Рамалле "приведет к анархии и росту экстремизма по всему региону". По его словам, урегулирование арабо-израильского конфликта на основе сосуществования двух государств (Израиля и Палестины) остается "единственным путем, который позволит двигаться вперед".

30 апреля Лига арабских государств (ЛАГ) призвала "квартет" международных посредников по Ближнему Востоку (ЕС, ООН, Россия и США) провести срочную встречу, чтобы сохранить шансы на мир между палестинцами и израильтянами. Это обращение ЛАГ прозвучало в ответ на планы Израиля аннексировать долину реки Иордан и север Мертвого моря, а также ряд районов, где расположены еврейские поселения.

В сентябре прошлого года израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о планах аннексировать часть Западного берега реки Иордан, а в декабре заявил о намерении добиваться признания Вашингтоном распространения израильского суверенитета на Иорданскую долину. Госсекретарь США Майкл Помпео объявил 18 ноября 2019 года, что Вашингтон больше не считает, что еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право. 28 января президент США Дональд Трамп объявил в Вашингтоне ключевые положения так называемой сделки века - плана ближневосточного урегулирования, заявив, в частности, о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.