WP: Трамп предлагал Помпео баллотироваться на пост сенатора, но тот отказался

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предлагал госсекретарю Майклу Помпео принять участие в борьбе за пост сенатора от штата Канзас, но глава американской дипломатии отказался. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу в газете The Washington Post, которая ссылается на свои источники в Белом доме.

Две недели назад президент наедине общался с госсекретарем и указал, что на выборах в ноябре тот сможет уверенно одержать победу и сохранить за республиканцами место в Сенате Конгресса США, указывает издание. Глава американского внешнеполитического ведомства, занимавший с 2011 по 2017 годы пост конгрессмена (от штата Канзас), отказался.

По версии издания, просьба главы государства "подчеркивает растущее беспокойство среди республиканцев в связи с тем, что они могут потерять контроль" над верхней палатой американского законодательного органа. Трампа, по информации The Washington Post, регулярно информируют "об ухудшении политического ландшафта в Сенате". У демократов в верхней палате 47 мест, а у республиканцев - 53, 23 из которых они будут защищать на ноябрьских выборах.

Слухи о том, что Помпео может баллотироваться в Сенат от штата Канзас ходили в Вашингтоне уже давно. Сам он это неоднократно отрицал. Трамп ранее заявлял, что Помпео "нравится то, что он делает" на посту госсекретаря, но если возникнет угроза того, что республиканцы могут потерять на выборах 2020 года место сенатора от Канзаса, то Помпео может выдвинуть свою кандидатуру и "победить с огромным перевесом".