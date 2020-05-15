Судебные слушания по делу россиянина Фирсова в Калифорнии перенесены

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /ТАСС/. Слушания по делу россиянина Кирилла Фирсова, задержанного в США по подозрению в хищении персональных данных, перенесены, новая дата пока не назначена. Об этом сообщил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС адвокат россиянина Игорь Литвак. Слушания в федеральном суде Южного округа штата Калифорния в городе Сан-Диего были назначены на 15 мая.

"Судья проинформировал о том, что все назначенные на сегодня слушания, в том числе и слушания по делу Кирилла Фирсова, отменены, - сообщил он. - Мы ожидаем, когда будет названа новая дата". Он напомнил, что ранее суд отклонил ходатайство о переводе Фирсова под домашний арест до судебного разбирательства. "Сейчас он находится в следственном изоляторе", - отметил Игорь Литвак.

Американские власти задержали россиянина по подозрению в хищении персональных данных жителей штата Калифорния для их дальнейшей продажи с целью использования при изготовлении фальшивых удостоверений личности. Прокуратура Южного округа Калифорнии называет Фирсова администратором платформы DEER.IO. Он был задержан в аэропорту имени Джона Кеннеди 7 марта.