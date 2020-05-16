Forbes: ФБР начало расследование после угроз хакеров опубликовать компромат на Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /ТАСС/. ФБР США начало расследование из-за угроз хакеров опубликовать сведения, которые могут помешать президенту США Дональду Трампу переизбраться в ноябре на второй срок. Об этом сообщил в пятницу на своем сайте журнал Forbes.

По сведениям его источников, группа мошенников, называющих себя REvil, предположительно, получила конфиденциальные данные, взломав базу данных адвокатской фирмы из Нью-Йорка, возглавляемой юристом Алленом Грабмэном. Телеканал Fox News отмечает, что адвокатская фирма и Грабмэн никак не связаны с американским лидером, Трамп никогда не был их клиентом.

На минувшей неделе, отмечает Forbes, хакеры вымогали $21 млн за конфиденциальные документы, касающиеся таких исполнителей, как Леди Гага, Мадонна, Мэрайя Кэри, группа U2 и других артистов, являющихся клиентами адвокатской фирмы. Теперь они якобы вымогают $42 млн, которые должны быть выплачены в течение недели. Грабмэн, указывает журнал, не ведет переговоров с вымогателями, руководствуясь тем, что действия хакеров классифицируются ФБР как акт международного терроризма.

Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. Съезд пройдет 24-27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Конкуренцию на выборах ему может составить бывший вице-президент Джозеф Байден, который остался единственным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. По подсчетам газеты The New York Times, Байден уже заручился поддержкой 1 435 делегатов Национального съезда партии, который пройдет 17-20 августа в Милуоки (штат Висконсин). Чтобы стать кандидатом в президенты, уже в первом туре голосования на съезде претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 991 делегата. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.