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Госдеп считает, что действия РФ в Арктике ставят под угрозу линию обороны НАТО в Атлантике

Китай и Россия все активнее стараются бросать вызов интересам США, Запада и союзников, заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи

ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи выступил с утверждением, что Россия, якобы наращивая военное присутствие в Арктике, ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике - так называемый Фареро-Исландский рубеж (между Великобританией, Исландией и Гренландией). Стенограмму брифинга с его участием распространила в пятницу пресс-служба Госдепартамента США.

"Китай и Россия все активнее стараются бросать вызов интересам США, Запада и союзников, - считает Мерфи. - <...> Арктический регион от этого не защищен". Он сослался на госсекретаря США Майкла Помпео, заявлявшего о намерении внести в повестку дня вопросы реагирования в Арктике.

Представитель Госдепартамента обратил внимание на создание Россией Объединенного стратегического командования на базе Северного флота, строительство инфраструктуры. "Объявлено о развертывании систем С-400 на Кольском полуострове, подобное военное строительство выходит за рамки территориальной обороны, - утверждает Мерфи. - Это является частью наращивания силы в Северной Атлантике, чтобы помешать США и Канаде отреагировать и перегруппироваться в случае кризиса, поставив под угрозу Фареро-Исландский рубеж".

Как заявил 20 января посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов, активность НАТО в Арктике, особенно стран, не относящихся к этому региону, ведет к напряженности и дестабилизации ситуации. В конце декабря прошлого года командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев заявил, что НАТО активно наращивает боевую подготовку своих войск в регионе, растет и разведывательная деятельность.

Президент России Владимир Путин 5 марта утвердил основы государственной политики РФ в Арктике до 2035 года. К основным национальным интересам РФ в Арктике отнесены в том числе обеспечение суверенитета и территориальной целостности, сохранение Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного партнерства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАВеликобританияИсландияРоссияКитайПомпео, Майкл (Майк)Моисеев, Александр Алексеевич
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