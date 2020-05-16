Источник: Италия разрешит свободное передвижение со странами ЕС и зоны Шенгена

РИМ, 16 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Правительство Италии готовит новый декрет о послаблениях карантинных мер, в котором будут указаны зоны для свободного передвижения за пределами национальных границ. Как корреспонденту ТАСС сообщил в субботу источник в правительственном дворце Киджи, документ ожидается до конца дня.

"В нем [декрете] будут указаны все детали", - указал собеседник агентства. По информации источника, свободный выезд и въезд в Италию без ограничений будет касаться стран ЕС и зоны Шенгена, а также Монако и Швейцарии. Как предполагается, это означает и отмену карантина для прибывающих итальянцев и иностранцев из этих стран.

Минувшей ночью Совмин Италии на заседании постановил разрешить въезд на территорию Италии и выезд из страны в рамках послабления карантинных мер с 3 июня. При этом географические зоны не указываются. С этого же дня разрешается свободное передвижение между областями страны, сейчас ограниченное и возможное только по причинам острой необходимости. При этом отдельно отмечается, что должны учитываться эпидемиологическая ситуация и решения каждого отдельного государства, а также рекомендации и распоряжения ЕС в отношении передвижения.

В правительственном дворце Киджи подчеркнули, что Италия никогда не объявляла о закрытии границ, однако перестала принимать туристов. Поездки за границу и визиты из-за рубежа были возможны также по причине острой необходимости. В римском международном аэропорту Фьюмичино имени Леонардо да Винчи во время всего периода карантина, действующего с 10 марта, осуществлялось несколько десятков рейсов в день, в том числе в ряд европейских столиц.

Источник агентства не уточнил, будут ли касаться новые послабления карантина и туристов из европейских стран. Как отмечают местные наблюдатели, решение о свободном передвижении по территории Европы Рим мог принять в ответ на появившуюся информацию о создании неких "коридоров" между "более безопасными", с точки зрения эпидемиологической ситуации европейскими странами, в частности, между Германией и Австрией. При этом, как писали СМИ, Италия как одна из наиболее пострадавших от пандемии стран может быть исключена из этой "оси", тогда как Рим пытается выработать стратегию во возобновлению туризма.

18 мая в Италии вступает в силу второй этап ослабления мер карантина. Ожидается, что для обслуживания клиентов за столиками откроются рестораны и бары, также возобновят работу парикмахерские и магазины. При этом должны соблюдаться строгие меры предосторожности. С начала пандемии в стране зафиксировано почти 224 тыс. инфицированных, из которых более половины (свыше 120 тыс.) излечились и более 31,5 тыс. умерли.