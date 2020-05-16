Киев пригласит своих представителей Донбасса на следующее заседание контактной группы

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Украинская сторона на следующем заседании контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 27 мая представит участникам переговоров своих представителей неподконтрольных правительству Киева территорий. Об этом в субботу заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе встречи с послами G7 и главой представительства Европейского Союза на Украине.

"Руководитель офиса президента проинформировал, что на следующей встрече трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции Украина представит группу представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в частности из числа украинских граждан - внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области и положат конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований", - сообщила пресс-служба офиса Владимира Зеленского.

Кроме того, Ермак проинформировал, что в ближайшие недели осуществит визит в Берлин совместно с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, "где будут продолжены консультации о путях повышения эффективности работы нормандского и минского переговорных форматов".

13 мая Берлин посетил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. В ведомстве федерального канцлера Германии он участвовал в дополнительных консультациях по урегулированию конфликта на востоке Украины. Позже Козак сообщил, что консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров и в "нормандском формате", и в контактной группе. Он также отметил, что диалог в Берлине прошел в конструктивном ключе, а его участники достигли соглашения о взаимных действиях по урегулированию конфликта на Украине.

ЛНР и ДНР против инициативы Киева

Донецк и Луганск считают, что Киев не должен подменять прямой диалог с Донбассом общением с назначенными украинской стороной представителями. Так, глава МИД ДНР Наталья Никонорова ранее выразила удивление по поводу этой идеи киевских властей. "Этот пиар-ход украинских чиновников способен вызвать только еще большее сомнение в их здравом взгляде на происходящее. Фактически украинские власти хотят говорить сами с собой. Но так конфликт не урегулировать", - подчеркнула она.

В свою очередь, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего отметил, что, если инициатива Киева представляет собой очередную попытку подменить реально существующий пять лет диалог между Донбассом и Украиной при содействии посредников суррогатом, сформированным из удобных для украинских властей неких "переселенцев из Донбасса", то такие попытки не пройдут. "Если киевские власти назначат людей, продвигающих их же позицию, и таким образом будут разговаривать сами с собой, это не приведет к урегулированию", - заявил глава МИД ЛНР. Он напомнил, что в республиках Донбасса, по разным оценкам, проживают от 3,5 млн до 4 млн человек. "Вот с этими четырьмя миллионами, против которых Украина ведет войну, она и должна пытаться договориться в рамках минского переговорного процесса", - подчеркнул Дейнего.