В Париже считают, что границы внутри ЕС необходимо открывать согласованно

ПАРИЖ, 16 мая. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер считает, что странам Евросоюза необходимо согласовывать решение об открытии границ. Об этом он заявил в субботу в ходе визита в город Вель-ле-Роз, трансляция его речи велась на сайте газеты Le Figaro.

По его словам, "сегодняшнее заявление итальянских властей [об открытии границ для туристов] не соответствуют идее солидарности". "Для нас очень важно согласовывать решения на европейском уровне, особенно в том, что касается Шенгенской зоны. Сегодня этого не происходит", - подчеркнул он.

Министр добавил, что обсудит этот вопрос на выходных с главой МВД Италии Лучаной Ламорджезе.

Ранее источник в правительственном дворце Киджи сообщил корреспонденту ТАСС, что правительство Италии готовит новый декрет о послаблениях карантинных мер, в котором будут указаны зоны для свободного передвижения за пределами национальных границ.

В сообщении правительственной пресс-службы Италии, опубликованном в ночь на субботу по итогам заседания Совета министров республики, говорится, что границы могут быть открыты с 3 июня.