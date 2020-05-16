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Пандемия коронавируса нового типа

В Париже считают, что границы внутри ЕС необходимо открывать согласованно

Заявление итальянских властей об открытии границ для туристов не соответствуют идее солидарности, считает министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер

ПАРИЖ, 16 мая. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер считает, что странам Евросоюза необходимо согласовывать решение об открытии границ. Об этом он заявил в субботу в ходе визита в город Вель-ле-Роз, трансляция его речи велась на сайте газеты Le Figaro.

По его словам, "сегодняшнее заявление итальянских властей [об открытии границ для туристов] не соответствуют идее солидарности". "Для нас очень важно согласовывать решения на европейском уровне, особенно в том, что касается Шенгенской зоны. Сегодня этого не происходит", - подчеркнул он.

Министр добавил, что обсудит этот вопрос на выходных с главой МВД Италии Лучаной Ламорджезе.

Ранее источник в правительственном дворце Киджи сообщил корреспонденту ТАСС, что правительство Италии готовит новый декрет о послаблениях карантинных мер, в котором будут указаны зоны для свободного передвижения за пределами национальных границ.

В сообщении правительственной пресс-службы Италии, опубликованном в ночь на субботу по итогам заседания Совета министров республики, говорится, что границы могут быть открыты с 3 июня.

Теги
ФранцияПандемия коронавируса нового типа
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