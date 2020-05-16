NYT: глава Нацсовета по торговле способствовал росту экспорта вооружений США

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /ТАСС/. Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро является ключевым посредником между администрацией и компаниями американского военно-промышленного комплекса и в немалой степени способствовал росту поставок вооружений Саудовской Аравии и другим странам. Об этом сообщила на своем сайте в субботу газета The New York Times.

Она изложила итоги нового этапа своего журналистского расследования по данной теме. Как говорится в публикации, при президентстве Дональда Трампа объем поставок американских вооружений другим государства в среднем достиг около $51 млрд в год по сравнению с $36 млрд в последний год правления его предшественника Барака Обамы. Количество занятых в американском ВПК возросло на более чем 3,5%, до почти 880 тыс. человек за первые два года при Трампе.

Газета на основе изучения военных контрактов и бесед с более 50 бывшими и действующими сотрудниками администрации пришла к заключению, что именно Наварро ускорил утверждение многих оружейных сделок в обход как отдельных американских законодателей, так и всего Конгресса США. Согласно публикации, компания Raytheon буквально продавливала нужные ей решения в Белом доме через главу Национального совета по торговле и лоббиста Дэвида Урбана. Последний с 1980-х поддерживает тесные контакты с нынешним министром обороны Марком Эспером и госсекретарем Майклом Помпео. Все трое являются выпускниками престижной военной академии в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк), поясняет газета. По ее данным, с момента начала вооруженного противостояния в Йемене Raytheon со своими партнерами заключили соглашения на поставку Саудовской Аравии своей продукции на сумму свыше $5 млрд.

В Белом доме все запросы The New York Times переадресовали в Совет национальной безопасности, официальный представитель которого возложил на "Иран и его приспешников" ответственность за то, что они представляют угрозу Саудовской Аравии и тем самым вынуждают Вашингтон снабжать Эр-Рияд американскими вооружениями. В Raytheon отказались комментировать публикацию. "Мы считаем, что дальнейший диалог касательно зарубежных продаж лучше вести с должностными лицами правительства США", - добавили в пресс-службе компании.

22 сделки

Эта же газета в июне прошлого года информировала о том, что администрация Трампа в обход Конгресса санкционировала более двадцати сделок в области вооружений с арабскими странами, одна из которых предусматривает производство Raytheon комплектующих для высокоточных управляемых авиационных бомб (УАБ) Paveway на территории Саудовской Аравии. Издание обращало внимание на то, что Вашингтон мотивировал свое решение ростом напряженности с Ираном. Это позволило Белому дому воспользоваться чрезвычайными полномочиями, дающими право реализовать сделки без согласия Конгресса. Сенаторы-республиканцы Линдси Грэм, Рэнд Пол и Тодд Янг, а также демократы Роберт Менендес, Крис Мерфи, Патрик Лихи и Джек Рид подготовили 22 совместных резолюции с целью не допустить заключения сделок по продаже американского оружия арабским странам без их одобрения Конгрессом.

24 мая 2019 года госсекретарь США Майкл Помпео объявил о решении воспользоваться чрезвычайным правом и без одобрения законодателей завершить процесс заключения 22 соглашений по продаже вооружений Иордании, Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии на общую сумму в $8,1 млрд для "сдерживания иранской агрессии". По данным The New York Times, в том числе речь шла о поставках Саудовской Аравии и ОАЭ 120 УАБ производства Raytheon, а также об обеспечении саудовских истребителей F-15, гаубиц, противотанковых установок и винтовок.

Согласно закону, Минобороны США должно уведомлять Конгресс о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У законодателей есть 30 дней, чтобы блокировать сделку, но это происходит крайне редко.