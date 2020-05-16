СМИ: в Белом доме заявили, что уволить генинспектора Госдепартамента рекомендовал Помпео

ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. Генеральный инспектор Госдепартамента США Стивен Линик был уволен по рекомендации госсекретаря Майкла Помпео, а президент Дональд Трамп дал на это согласие. Об этом сообщает в субботу агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

"Госсекретарь Помпео рекомендовал этот шаг, а президент Трамп согласился", - сказал он.

В свою очередь председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) сообщил о том, что намерен детально изучить обстоятельства увольнения Линика. "Некоторые сообщения свидетельствуют о том, что госсекретарь Помпео лично дал рекомендацию уволить Линика, и мы предполагаем, что он сделал это потому, что генеральный инспектор открыл расследование относительно злоупотреблений самого госсекретаря Помпео", - говорится в его заявлении. Конгрессмен убежден, что этот шаг был направлен на то, чтобы "укрыть госсекретаря Помпео от персональной ответственности".

В пятницу Трамп уведомил в письме спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси о намерении уволить генерального инспектора Госдепартамента Стивена Линика. Согласно законодательству, администрация должна уведомлять Конгресс за 30 дней о снятии с должности инспекторов, выполняющих надзорные функции при ведомствах. Вести дела инспектора временно будет бывший сотрудник дипломатической службы Стивен Акард.

Трамп в апреле уволил генерального инспектора разведывательных служб страны Майкла Аткинсона из-за недовольства ролью, которую тот сыграл в запуске процедуры импичмента в отношении американского лидера.