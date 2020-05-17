Помпео отметил, что власти США рады оказать помощь России в борьбе с пандемией

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов рады, что в состоянии помочь России в борьбе с пандемией нового коронавируса. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео в опубликованном в воскресенье интервью газете Washington Examiner .

"Когда президент [США Дональд Трамп] разговаривал с [президентом РФ Владимиром] Путиным (вероятно, неделю назад или уже немного больше - прим. ТАСС), президент [США] обещал предоставить им значительную помощь. Некоторое оборудование для проведения тестов, а также аппараты искусственной вентиляции легких [ИВЛ]. Это оборудование уже в пути", - сказал Помпео, не вдаваясь в подробности.

"Мы рады нашей возможности попытаться помочь им преодолеть этот вирус", - добавил Помпео.

Говоря о других вопросах, в которых Москва и Вашингтон могут сотрудничать, глава американского внешнеполитического ведомства отметил борьбу с терроризмом. "Я работаю с россиянами с тех времен, когда был еще директором ЦРУ. Есть сферы, где две наши страны могут взаимодействовать. Я тесно работал с ними над предотвращением терактов. Они помогли нам, спасли жизни американцев, предоставив информацию. Мы помогли им сорвать планы по осуществлению теракта в Санкт-Петербурге", - напомнил Помпео.

На прошлой неделе Трамп заявил журналистам в Белом доме, что Соединенные Штаты при необходимости направят в Россию аппараты ИВЛ. По словам главы вашингтонской администрации, соответствующее предложение он сделал во время телефонного разговора с Путиным.

В апреле РФ передала США партию медицинских принадлежностей в качестве помощи для противодействия распространению инфекции. Трамп тогда назвал это чрезвычайно любезным жестом со стороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что Москва воспользуется предложением Вашингтона о поставке аппаратов ИВЛ, если такая необходимость возникнет.