Всемирный день памяти жертв СПИДа17 маяВсемирный деньпамяти жертвСПИДа
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Помпео отметил, что власти США рады оказать помощь России в борьбе с пандемией

Госсекретарь США уточнил, что речь идет об оборудовании для проведения тестов, а также аппаратах ИВЛ

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов рады, что в состоянии помочь России в борьбе с пандемией нового коронавируса. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео в опубликованном в воскресенье интервью газете Washington Examiner.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Когда президент [США Дональд Трамп] разговаривал с [президентом РФ Владимиром] Путиным (вероятно, неделю назад или уже немного больше - прим. ТАСС), президент [США] обещал предоставить им значительную помощь. Некоторое оборудование для проведения тестов, а также аппараты искусственной вентиляции легких [ИВЛ]. Это оборудование уже в пути", - сказал Помпео, не вдаваясь в подробности.

"Мы рады нашей возможности попытаться помочь им преодолеть этот вирус", - добавил Помпео.

Говоря о других вопросах, в которых Москва и Вашингтон могут сотрудничать, глава американского внешнеполитического ведомства отметил борьбу с терроризмом. "Я работаю с россиянами с тех времен, когда был еще директором ЦРУ. Есть сферы, где две наши страны могут взаимодействовать. Я тесно работал с ними над предотвращением терактов. Они помогли нам, спасли жизни американцев, предоставив информацию. Мы помогли им сорвать планы по осуществлению теракта в Санкт-Петербурге", - напомнил Помпео.

На прошлой неделе Трамп заявил журналистам в Белом доме, что Соединенные Штаты при необходимости направят в Россию аппараты ИВЛ. По словам главы вашингтонской администрации, соответствующее предложение он сделал во время телефонного разговора с Путиным.

В апреле РФ передала США партию медицинских принадлежностей в качестве помощи для противодействия распространению инфекции. Трамп тогда назвал это чрезвычайно любезным жестом со стороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что Москва воспользуется предложением Вашингтона о поставке аппаратов ИВЛ, если такая необходимость возникнет.

Теги
СШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПомпео, Майкл (Майк)Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Парламент Израиля утвердил состав нового правительства
Спикером израильского парламента избран Ярив Левин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС